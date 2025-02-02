Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.
Giriş: 02 Şubat 2025 Pazar
MEHMET DERELİ
MEHMET DERELİ
MEHMET DERELİ
MEHMET DERELİ
Mehmet Dereli hayatını kaybetti
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.
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