Mehmet Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.

Giriş: 02 Şubat 2025 Pazar

MEHMET DERELİ

MEHMET DERELİ

MEHMET DERELİ

MEHMET DERELİ

Mehmet Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Mehmet Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.

Güral Ailesi'nin açılış heyecanı...

NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral ve ailesi Kütahya'da faaliyete geçirdikleri Gülsüm Güral Diş Hekimliği Hastanesi'nin açılış törenine katıldılar.

Paris'te yıldızlar geçidi...

Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda sıra dışı tarzlarıyla dikkat çektiler.
Alkoçlar'ın güneş keyfi...

Ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, plajda güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabancı'dan Nazan Ölçer'e veda...

Sakıp Sabancı Müzesi’nde yıllarca direktörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Nazan Ölçer görevini devretti. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Nazan Ölçer'e nostaljik video ile teşekkür etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.