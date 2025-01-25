Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi.
Giriş: 25 Ocak 2025 Cumartesi
DAKOTA JOHNSON
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
Hindistan'da tapınak ziyareti
Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.