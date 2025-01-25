Hindistan'da tapınak ziyareti

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi.

Giriş: 25 Ocak 2025 Cumartesi

DAKOTA JOHNSON

DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN

DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN

DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN

DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN

Hindistan'da tapınak ziyareti

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi.

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Hindistan'da tapınak ziyareti

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi.

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