Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili derin üzüntülerini dile getirdiler.
Giriş: 22 Ocak 2025 Çarşamba
YASEMİN ÖZİLHAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
NEJDET AYAYDIN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
HANDE SEZER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
SUZAN ŞEN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
CAROLINE KOÇ'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
ELİF DÜRÜST'ÜN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
ÜMİT BOYNER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
SANEM TEZMAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
BEYZA UYANOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
MELDA KOSİF'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
"Başımız sağ olsun"
Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili derin üzüntülerini dile getirdiler.
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