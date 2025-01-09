Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ankara'da düzenlenen Seymenbaşı Töreni'ne katılarak Seymenbaşı oldu.
Giriş: 09 Ocak 2025 Perşembe
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, SEMAHAT ARSEL
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Rahmi Koç Seymanbaşı ilan edildi
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ankara'da düzenlenen Seymenbaşı Töreni'ne katılarak Seymenbaşı oldu.
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