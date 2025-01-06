Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.
Giriş: 06 Ocak 2025 Pazartesi
ANGELINA JOLIE
DEMI MOORE
ZENDAYA
KATE WINSLET
NICOLE KIDMAN
EMMA STONE
KEIRA KNIGHTLEY
HEIDI KLUM
MILEY CYRUS
SELMA HAYEK
ANDRIEN BRODY
ARIANA GRANDE
CARA DELEVINGNE
TIMOTHEE CHALAMET
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.
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