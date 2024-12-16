Yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hafta sonu Türkiye'ye gelerek yakın dostları Nevbahar Koç ve Esra Tümen ile Boğaz'da buluştu.
Giriş: 16 Aralık 2024 Pazartesi
ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI MERT ALAŞ İSTANBUL'DA YAKIN ARKADAŞLARI NEVBAHAR KOÇ VE ESRA TÜMEN İLE BİR ARAYA GELDİ.
MERT ALAŞ VE NEVBAHAR KOÇ AYNI ZAMAN İŞ ORTAĞI OLDU.
YAKIN DOSTLAR MERT ALAŞ, NEVBAHAR KOÇ VE ESRA TÜMEN SIK SIK BİR ARAYA GELİYOR.
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
Boğaz'da buluştular...
Yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hafta sonu Türkiye'ye gelerek yakın dostları Nevbahar Koç ve Esra Tümen ile Boğaz'da buluştu.
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