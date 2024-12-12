Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.
Giriş: 12 Aralık 2024 Perşembe
RAHMİ KOÇ BİLİM MADALYASININ SAHİBİ PROF. DR. METE ATATÜRE OLDU.
PROF. DR. METE ATATÜRE'YE MADALYASINI KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ VERDİ.
PROF. DR. METE ATATÜRE MADALYASINI ALMADAN SAHNEDE KONUŞMA YAPTI.
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.