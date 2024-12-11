Moda tutkunları açılışta buluştu

ŞİRİN YALÇIN VE MELİS TEMELLİ AÇILIŞA BİRLİKTE KATILMIŞTI.
ŞİRİN YALÇIN VE MELİS TEMELLİ AÇILIŞA BİRLİKTE KATILMIŞTI.
BERRAK BARUT VE RUKEN MIZRAKLI AÇILIŞTA BİRLİKTE POZ VERDİ.
BETTINA MACHLER MAĞAZAYI GEZEREK ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.
FERYAL GÜLMAN, AÇILIŞA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ROKSİ GARİH, ÖZEL AÇILIŞTA DOSTLARIYLA SOHBET ETME FIRSATI YAKALADI.
DALIA GARİH
ASUMAN GÜRELİ
DİLEK TÜRKER
NEŞE GÖNÜL
ŞEBNEM ÇAPA
ZEYNEP ÜSTÜNEL
NİL UYGUNER
MERT-SERRA TÜRKER BAYIR
ASLI PAMİR
HÜLYA ELTEMUR
MERİH TURAN
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