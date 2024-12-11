Moda tutkunları açılışta buluştu

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları açılış davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 11 Aralık 2024 Çarşamba

ŞİRİN YALÇIN VE MELİS TEMELLİ AÇILIŞA BİRLİKTE KATILMIŞTI.

BERRAK BARUT VE RUKEN MIZRAKLI AÇILIŞTA BİRLİKTE POZ VERDİ.

BETTINA MACHLER MAĞAZAYI GEZEREK ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.

FERYAL GÜLMAN, AÇILIŞA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

ROKSİ GARİH, ÖZEL AÇILIŞTA DOSTLARIYLA SOHBET ETME FIRSATI YAKALADI.

DALIA GARİH

ASUMAN GÜRELİ

DİLEK TÜRKER

NEŞE GÖNÜL

ŞEBNEM ÇAPA

ZEYNEP ÜSTÜNEL

NİL UYGUNER

MERT-SERRA TÜRKER BAYIR

ASLI PAMİR

HÜLYA ELTEMUR

MERİH TURAN

Moda tutkunları açılışta buluştu

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları açılış davetinde bir araya geldiler.

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