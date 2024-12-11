Moda tutkunları açılışta buluştu

İstanbul Modern 20 yaşında...

11 Aralık 2004’te kurulan İstanbul Modern, 20. yaşını kutluyor. Oya Eczacıbaşı öncülüğünde kurulan İstanbul Modern bugüne kadar 10 milyon ziyaretçi ve 1 milyonu aşkın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu