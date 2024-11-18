Londra'da hasret giderdiler

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Londra'da eğitim hayatı devam eden kızları Yağmur'u ziyaret etti.

Giriş: 18 Kasım 2024 Pazartesi

EMEL AYAYDIN KIZINI LONDRA'DA ZİYARET ETTİ.

EMEL AYAYDIN EĞİTİM HAYATI LONDRA'DA DEVAM EDEN KIZI YAĞMUR İLE BİR ARAYA GELEREK HASRET GİDERDİ.

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

Londra'da hasret giderdiler

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Londra'da eğitim hayatı devam eden kızları Yağmur'u ziyaret etti.

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