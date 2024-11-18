İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Londra'da eğitim hayatı devam eden kızları Yağmur'u ziyaret etti.
Giriş: 18 Kasım 2024 Pazartesi
EMEL AYAYDIN KIZINI LONDRA'DA ZİYARET ETTİ.
EMEL AYAYDIN EĞİTİM HAYATI LONDRA'DA DEVAM EDEN KIZI YAĞMUR İLE BİR ARAYA GELEREK HASRET GİDERDİ.
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
Londra'da hasret giderdiler
İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Londra'da eğitim hayatı devam eden kızları Yağmur'u ziyaret etti.
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