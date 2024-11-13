MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 7 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini buldu.
Giriş: 13 Kasım 2024 Çarşamba
RITA ORA
RITA ORA
LE SSERAFIM
TYLA
RAYE
BENSON BOONE
LA DOBLE P
Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 7 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini buldu.
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