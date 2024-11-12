Torunlarıyla Amerika'yı dolaştılar!

Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Amerika'da tatil yapan Arzu-Ömer Sabancı çifti torunlarıyla birlikte New York'u gezdi.

Giriş: 12 Kasım 2024 Salı

İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EŞİ ARZU SABANCI TORUNLARI ARZU ALARA İLE BİRLİKTE CENTRAL PARK'TA...

ARZU SABANCI TORUNUYLA NEW YORK SOKAKLARINDA POZ VERDİ.

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

ARZU-ÖMER SABANCI

ARZU-ÖMER SABANCI

ARZU-ÖMER SABANCI

ARZU-ÖMER SABANCI

ARZU-ÖMER SABANCI

Torunlarıyla Amerika'yı dolaştılar!

Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Amerika'da tatil yapan Arzu-Ömer Sabancı çifti torunlarıyla birlikte New York'u gezdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.
'Yılın Kadınları'na' ödül gecesi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, “Women of the Year” (Yılın Kadınları) Ödülleri'nin verildiği özel geceye katılarak şıklıklarıyla dikkat çektiler.
Torunlarıyla Amerika'yı dolaştılar!

Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Amerika'da tatil yapan Arzu-Ömer Sabancı çifti torunlarıyla birlikte New York'u gezdi.
Bebek'te sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.