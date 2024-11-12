Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Amerika'da tatil yapan Arzu-Ömer Sabancı çifti torunlarıyla birlikte New York'u gezdi.
Giriş: 12 Kasım 2024 Salı
İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EŞİ ARZU SABANCI TORUNLARI ARZU ALARA İLE BİRLİKTE CENTRAL PARK'TA...
ARZU SABANCI TORUNUYLA NEW YORK SOKAKLARINDA POZ VERDİ.
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
Torunlarıyla Amerika'yı dolaştılar!
Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Amerika'da tatil yapan Arzu-Ömer Sabancı çifti torunlarıyla birlikte New York'u gezdi.
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