Sanat tutkunları ve dekorasyonseverler, markaları bir araya getiren özel etkinlikte bir araya geldiler.
Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi
FERYAL GÜLMAN, ÖZEL DAVETİN MİSAFİRLERİ ARASINDAYDI.
SANATLA İLGİLENEN AHU ORAKÇIOĞLU ETKİNLİKTE YERİNİ ALDI.
CEREN CEYLAN
HANDE SEZER'DE ETKİNLİKTE SANAT VE DEKORASYONLA İLGİLİ ÜRÜNLERİ İNCELEME FIRSATI YAKALADI.
HÜLYA ELTEMUR
NEŞE GÖNÜL
FÜSUN KURAN
MERİH TURAN
MONİK İPEKEL
BURCU ŞENDİR
ARZU KUNT
Dekorasyon ve sanat bir arada...
Sanat tutkunları ve dekorasyonseverler, markaları bir araya getiren özel etkinlikte bir araya geldiler.
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