Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle gişe rekorları kıran Margot Robbie, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
Giriş: 05 Kasım 2024 Salı
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
Margot Robbie anne oldu!
Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle gişe rekorları kıran Margot Robbie, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
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