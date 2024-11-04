Graf von Faber-Castell, Osmanlı döneminden ilhamla tasarlanan özel ve sınırlı sayıda üretilen kalemi "Osmanlı Kültürü"nü "Pen of The Year" davetinde tanıttı.
Giriş: 04 Kasım 2024 Pazartesi
OĞUZ UÇANLAR, CHARLES- MELİSSA VON FABER CASTELL, SERDAR GÜLGÜN
BEGÜM KIROĞLU, ROMİNA HAKKO
CAROLINE KOÇ, CHRISTIANA GIRAUD
DEMET GÜNGÖR, JEFF HAKKO
DENİZ-CAN HAKKO
DİLEK TÜRKER
EKİN-POLAT GÜLMAN
LEYLA ALATON
MAYA-İBRAHİM BİTARGİL
OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
RANA-EROL TABANCA
SERRA TÜRKER-MERT BAYIR
VICTORIA VON FABER CASTELL, MELİSSA VON FABER CASTEL
Osmanlı Kültürünü şık davette tanıttı!
Graf von Faber-Castell, Osmanlı döneminden ilhamla tasarlanan özel ve sınırlı sayıda üretilen kalemi "Osmanlı Kültürü"nü "Pen of The Year" davetinde tanıttı.
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