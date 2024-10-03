Sabancı, torunuyla fotoğraflarını paylaştı

Arzu Sabancı, kendi adını taşıyan torunu Arzu Alara ile geçmiş anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 03 Ekim 2024 Perşembe

ARZU-ÖMER, ARZU ALARA SABANCI

ARZU, ARZU ALARA SABANCI

ARZU, ARZU ALARA SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Sabancı, torunuyla fotoğraflarını paylaştı

Arzu Sabancı, kendi adını taşıyan torunu Arzu Alara ile geçmiş anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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