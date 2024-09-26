İş adamı Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Kemal Rusya'da kız arkadaşı Mariam Mekhdieva ile sürpriz bir şekilde aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.
Giriş: 26 Eylül 2024 Perşembe
ASLAN KEMAL GÜLMAN VE MARIAM MEKHDIEVA MOSKOVA'DA YAPILAN SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR.
ASLAN KEMAL GÜLMAN İLE MARIAM MEKHDIEVA'NIN NİŞAN TÖRENİ AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞTİ.
ASLAN KEMAL GÜLMAN VE MARIAM MEKHDIEVA ÇİFTİ TÖRENDE NİŞAN YÜZÜKLERİNİ BİRBİRLERİNİN PARMAĞINA TAKTILAR.
ASLAN KEMAL, FERYAL GÜLMAN
ASLAN KEMAL, FERYAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA, FERYAL GÜLMAN, DILSHAD MEKHDIEVA,
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
ASLAN KEMAL GÜLMAN, MARIAM MEKHDIEVA
Gülman'a Azeri gelin!
İş adamı Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Kemal Rusya'da kız arkadaşı Mariam Mekhdieva ile sürpriz bir şekilde aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.
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