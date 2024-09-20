İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Londra'da eğitim hayatı devam eden kızları Yağmur ile birlikte kısa bir tatil yaptı.
Giriş: 20 Eylül 2024 Cuma
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Anne-kız Londra'da...
İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Londra'da eğitim hayatı devam eden kızları Yağmur ile birlikte kısa bir tatil yaptı.
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