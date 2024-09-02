Ünlü oyuncu George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney, Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Brad Pitt, 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile festivalde yerini aldı
Giriş: 02 Eylül 2024 Pazartesi
GEORGE CLOONEY İLE EŞİ AMAL CLOONEY, VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE...
GEORGE CLOONEY
BRAD PITT İLE SEVGİLİSİ INES DE ROMAN İLE İTALYA'DA
Venedik Film Festivali'nin özel konukları...
Ünlü oyuncu George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney, Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Brad Pitt, 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile festivalde yerini aldı
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