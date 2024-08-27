GS'NİN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ABDÜRRAHİM ALBAYRAK GECEDE YER ALDI
NURTEN-FİKRET ÖZTÜRK ÇİFTİ, BU UNUTULMAZ DAVETİ KAÇIRMADI
FATİH ÖZTÜRK
ÖMER GÜRSOY
HABERTURK.COM GENEL YAYIN YÖNETMENİ YAVUZ BARLAS İLE EŞİ GÜNEŞ BARLAS, İŞ BANKASI'NIN 100. YIL KUTLAMALARINDA OBJEKTİFLERE BİRLİKTE POZ VERDİ
BLOOMBERG HT RADYO GENEL YAYIN YÖNETMENİ AÇIL SEZEN VE BLOOMBERG HT GENEL MÜDÜRÜ ALİ CAN TÜRKOĞLU, 100. YIL DAVETİNE BİRLİKTE KATILDI
GENEL
100 yıllık maziye özel kutlama...
İş Bankası'nın 100 yıllık mazisi senfonik orkestra eşliğinde kutlandı
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