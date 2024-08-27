100 yıllık maziye özel kutlama...

İş Bankası'nın 100 yıllık mazisi senfonik orkestra eşliğinde kutlandı

Giriş: 27 Ağustos 2024 Salı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, DAVETTE YERİNİ ALMIŞTI

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, BİR SÜRE ÖNCE EVDE AYAĞINI KIRMIŞTI. ÖZEL, DAVETE AYAĞI ÖZEL ALÇILI ŞEKİLDE GELDİ

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN İLE EŞİ VİLDAN HANIM GECENİN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ

AÇILIŞ KONUŞMASINI İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN YAPTI

CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, DAVETİN ÖNEMLİ KONUKLARI ARASINDAYDI

GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL

GS'NİN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ABDÜRRAHİM ALBAYRAK GECEDE YER ALDI

NURTEN-FİKRET ÖZTÜRK ÇİFTİ, BU UNUTULMAZ DAVETİ KAÇIRMADI

FATİH ÖZTÜRK

ÖMER GÜRSOY

HABERTURK.COM GENEL YAYIN YÖNETMENİ YAVUZ BARLAS İLE EŞİ GÜNEŞ BARLAS, İŞ BANKASI'NIN 100. YIL KUTLAMALARINDA OBJEKTİFLERE BİRLİKTE POZ VERDİ

BLOOMBERG HT RADYO GENEL YAYIN YÖNETMENİ AÇIL SEZEN VE BLOOMBERG HT GENEL MÜDÜRÜ ALİ CAN TÜRKOĞLU, 100. YIL DAVETİNE BİRLİKTE KATILDI

GENEL

100 yıllık maziye özel kutlama...

İş Bankası'nın 100 yıllık mazisi senfonik orkestra eşliğinde kutlandı

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100 yıllık maziye özel kutlama...

İş Bankası’nın 100 yıllık mazisi senfonik orkestra eşliğinde kutlandı
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