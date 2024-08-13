Genç iş insanı Murat Gezer ve eşi Nazlı Çarmıklı Gezer botla Bodrum sularında tur attıktan sonra Türkbükü'nde kızlarıyla birlikte dondurma yediler.
Giriş: 13 Ağustos 2024 Salı
MURAT GEZER EŞİ NAZLI ÇARMIKLI GEZER VE KIZLARIYLA BİRLİKTE TÜRKBÜKÜ'NDE OBJEKTİFLERE YANSIDILAR.
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
Türkbükü'nde botla gezi...
Genç iş insanı Murat Gezer ve eşi Nazlı Çarmıklı Gezer botla Bodrum sularında tur attıktan sonra Türkbükü'nde kızlarıyla birlikte dondurma yediler.
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