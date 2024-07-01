Bir 'nepo bebek' olarak hayatına devam etmek istemeyip sadece adıyla ünlenmek isteyen Cruz Beckham, annesi Victoria ve babası David Beckham'ın engellemesiyle karşılaştı
Giriş: 01 Temmuz 2024 Pazartesi
CRUZ, VICTORIA BECKHAM
CRUZ, DAVID BECKHAM
GENEL
VICTORIA-DAVID BECKHAM
VICTORIA-DAVID BECKHAM
VICTORIA-DAVID BECKHAM
Beckham çiftinden oğullarına engel!
Bir 'nepo bebek' olarak hayatına devam etmek istemeyip sadece adıyla ünlenmek isteyen Cruz Beckham, annesi Victoria ve babası David Beckham'ın engellemesiyle karşılaştı
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