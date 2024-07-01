Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.
Giriş: 01 Temmuz 2024 Pazartesi
RAHMİ KOÇ MEZUNİYET TÖRENİNDE KONUŞMA YAPTI
ALEXİS ÇİPRAS DA TÖRERNE KATILARA MEZUN ÖĞRENCİLERE KONUŞMA YAPTI
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç mezuniyet töreninde...
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.
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