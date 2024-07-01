Koç mezuniyet töreninde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.

Giriş: 01 Temmuz 2024 Pazartesi

RAHMİ KOÇ MEZUNİYET TÖRENİNDE KONUŞMA YAPTI

ALEXİS ÇİPRAS DA TÖRERNE KATILARA MEZUN ÖĞRENCİLERE KONUŞMA YAPTI

GENEL

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç mezuniyet töreninde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.

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