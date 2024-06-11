Melda Kosif kızlarıyla birlikte Yunanistan'a giderek Coldplay konserinde eğlendi.
Giriş: 11 Haziran 2024 Salı
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF KIZLARI MAYLA VE MELİNA İLE BİRLİKTE KONSERDE EĞLENDİ.
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kızlarıyla konserde eğlendi
Melda Kosif kızlarıyla birlikte Yunanistan'a giderek Coldplay konserinde eğlendi.
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