Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR'da...

Kerim sabancı, Cannes Film Festivali'ne ABD'li model Carmella Rose adlı bir mankenle katıldı

Giriş: 25 Mayıs 2024 Cumartesi

KERİM SABANCI, CARMELLA ROSE

KERİM SABANCI, CARMELLA ROSE

KERİM SABANCI, CARMELLA ROSE

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR'da...

Kerim sabancı, Cannes Film Festivali'ne ABD'li model Carmella Rose adlı bir mankenle katıldı

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Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR'da...

Kerim sabancı, Cannes Film Festivali'ne ABD'li model Carmella Rose adlı bir mankenle katıldı
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