Kerim sabancı, Cannes Film Festivali'ne ABD'li model Carmella Rose adlı bir mankenle katıldı
Giriş: 25 Mayıs 2024 Cumartesi
KERİM SABANCI, CARMELLA ROSE
KERİM SABANCI, CARMELLA ROSE
KERİM SABANCI, CARMELLA ROSE
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR'da...
Kerim sabancı, Cannes Film Festivali'ne ABD'li model Carmella Rose adlı bir mankenle katıldı
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