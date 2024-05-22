Mücevher sanatla buluştu...

Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Mert Ege Köse'nin bir marka için özel olarak tasarladığı 'MONAD' koleksiyonunu önceki akşam gerçekleşen lansmanda inceleme fırsatı buldu.

Giriş: 22 Mayıs 2024 Çarşamba

HALDUN KİLİT, ÖZNUR YAKIN, MERT EGE KÖSE

ÖZNUR VE BURAK YAKIN ÇİFTİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.

CİHAN VE ÇİĞDEM KAMER ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDI.

NAZLI KEÇİLİ KOLEKSİYONU ÖZEL GECEDE İNCELEDİ.

SELİM-EDA KOSİF

ATASAY KAMER- CHIARA DEROCCI KAMER

PERVİN ERSOY

FATİH-FİGEN KIRAL

BERNARD-FUNDA ARKAS

NEJAT-CEYLAN ÇUHADAROĞLU

EMİN HİTAY

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Mücevher sanatla buluştu...

Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Mert Ege Köse'nin bir marka için özel olarak tasarladığı 'MONAD' koleksiyonunu önceki akşam gerçekleşen lansmanda inceleme fırsatı buldu.

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Mücevher sanatla buluştu...

Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Mert Ege Köse'nin bir marka için özel olarak tasarladığı ‘MONAD’ koleksiyonunu önceki akşam gerçekleşen lansmanda inceleme fırsatı buldu.
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