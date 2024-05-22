Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Mert Ege Köse'nin bir marka için özel olarak tasarladığı 'MONAD' koleksiyonunu önceki akşam gerçekleşen lansmanda inceleme fırsatı buldu.
Giriş: 22 Mayıs 2024 Çarşamba
HALDUN KİLİT, ÖZNUR YAKIN, MERT EGE KÖSE
ÖZNUR VE BURAK YAKIN ÇİFTİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
CİHAN VE ÇİĞDEM KAMER ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDI.
NAZLI KEÇİLİ KOLEKSİYONU ÖZEL GECEDE İNCELEDİ.
SELİM-EDA KOSİF
ATASAY KAMER- CHIARA DEROCCI KAMER
PERVİN ERSOY
FATİH-FİGEN KIRAL
BERNARD-FUNDA ARKAS
NEJAT-CEYLAN ÇUHADAROĞLU
EMİN HİTAY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Mücevher sanatla buluştu...
Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Mert Ege Köse'nin bir marka için özel olarak tasarladığı 'MONAD' koleksiyonunu önceki akşam gerçekleşen lansmanda inceleme fırsatı buldu.
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