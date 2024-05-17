Begüm Şen, henüz 17 yaşındayken aramızdan ayrılan oğlu Alp Şen'i doğum gününde anarak yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Giriş: 17 Mayıs 2024 Cuma
BEGÜM ŞEN
BEGÜM-ADNAN, ALP ŞEN
ALP ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
"İyi ki doğdun Alp'im"
Begüm Şen, henüz 17 yaşındayken aramızdan ayrılan oğlu Alp Şen'i doğum gününde anarak yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
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