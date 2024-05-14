Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Fransa'daki şarap bağları üzerinde yasal mücadelesi sürüyor. Jolie'nin avukatı, Pitt'e seslenerek, "Sonunda onu rahat bırakacağın günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
Giriş: 14 Mayıs 2024 Salı
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
"Onu rahat bırak"
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Fransa'daki şarap bağları üzerinde yasal mücadelesi sürüyor. Jolie'nin avukatı, Pitt'e seslenerek, "Sonunda onu rahat bırakacağın günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
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