"Onu rahat bırak"

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Fransa'daki şarap bağları üzerinde yasal mücadelesi sürüyor. Jolie'nin avukatı, Pitt'e seslenerek, "Sonunda onu rahat bırakacağın günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Giriş: 14 Mayıs 2024 Salı

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

"Onu rahat bırak"

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Fransa'daki şarap bağları üzerinde yasal mücadelesi sürüyor. Jolie'nin avukatı, Pitt'e seslenerek, "Sonunda onu rahat bırakacağın günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Ayvalık'ta özel davet

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin kültür-sanat hayatına kazandırılışı çok sayıda davetlinin katıldığı açılış etkinlikleriyle kutlandı.

"Onu rahat bırak"

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Fransa'daki şarap bağları üzerinde yasal mücadelesi sürüyor. Jolie'nin avukatı, Pitt'e seslenerek, "Sonunda onu rahat bırakacağın günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
Çapa'ya 70'inci yaş kutlaması...

İş insanı Celal Çapa, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla eğlenerek kutladı.
Rihanna ve ASAP Rocky Anneler Günü yemeğinde

İki çocuğu olan Rihanna ve ASAP Rocky çifti, dün akşam romantik bir Anneler Günü yemeği yedi
'Torun ile satranç'

Ümit Boyner eşi iş insanı Cem Boyner'in torunu Şira ile satranç oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.