Tasarımcı Begüm Kıroğlu, ilk kez Miami'de tanıtılan yepyeni "Mushroom" koleksiyonunun yeni üyelerini Nişantaşı showroom mağazasında özel bir davet ile tanıttı.
Giriş: 10 Mayıs 2024 Cuma
AYLİN KOÇ, YENİ KOLEKSİYONU İLK GÖREN İSİMLER ARASINDAYDI
BEGÜM KIROĞLU, MİAMİ'DEN SONRA NİŞANTAŞI'NDAKİ DAVETTE YENİ KOLEKSİYONU GÖRÜCÜYE ÇIKARDI
MELİSA VON FABER CASTELL
SERDAR GÜLGÜN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Özel koleksiyonun, özel konukları...
Tasarımcı Begüm Kıroğlu, ilk kez Miami'de tanıtılan yepyeni "Mushroom" koleksiyonunun yeni üyelerini Nişantaşı showroom mağazasında özel bir davet ile tanıttı.
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