Ünlü bir mücevher markası Anneler Günü'nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin'in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı.
Giriş: 09 Mayıs 2024 Perşembe
ÇİĞDEM SİMAVİ, ECE ŞİRİN
AHU ORAKÇIOĞLU
AYŞE GERMEN, TUĞBA SARAÇOĞLU, ROULA HABAB
SELMA TÜRKEŞ
Anneler Günü'ne özel davet
Ünlü bir mücevher markası Anneler Günü'nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin'in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı.
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