Anneler Günü'ne özel davet

Ünlü bir mücevher markası Anneler Günü'nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin'in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı.

Giriş: 09 Mayıs 2024 Perşembe

ÇİĞDEM SİMAVİ, ECE ŞİRİN

AHU ORAKÇIOĞLU

AYŞE GERMEN, TUĞBA SARAÇOĞLU, ROULA HABAB

SELMA TÜRKEŞ

Anneler Günü'ne özel davet

Ünlü bir mücevher markası Anneler Günü'nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin'in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı.

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