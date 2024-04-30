Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşına geçti.

Giriş: 30 Nisan 2024 Salı

ELİF DÜRÜST OYUNCU VE MÜZİSYEN BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN İLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

ELİF DÜRÜST, BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşına geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşına geçti.
İş ve sanat dünyası bir arada...

İş ve sanat dünyasının tanınmış simaları değerli sanat eserleriyle oluşturan etkinlikte bir araya geldiler.
Mermerci'den 43. yaş günü kutlaması!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci dün gece doslarıyla birlikte 43. yaş gününü kutladı.
Tekne ve otomobil tutkunları buluştu

İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri bu yıl 5'incisi düzenlenen “Baharın Keyfini Sürün” etkinliğiyle Kalamış Marina’da bir araya geldi.

Başarım Sensin Derneği anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altında olan depremzede üniversite öğrencilerinin eğitim burslarını sürdürebilmek amacıyla anlamlı bir davet düzenledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.