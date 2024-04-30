İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşına geçti.
Giriş: 30 Nisan 2024 Salı
ELİF DÜRÜST OYUNCU VE MÜZİSYEN BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN İLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
ELİF DÜRÜST, BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşına geçti.
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