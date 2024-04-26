Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Giriş: 26 Nisan 2024 Cuma
CENGİZ YATAĞAN VE RALF TEZMAN SANAT ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU.
NEZİH BARUT OĞLU İBRAHİM BARUT İLE BİRLİKTE CI BLOOM'DA SANAT TURU ATTI
RONİT GÜLCAN SANAT ESERLERİNİ İNCELEDİ
SANAT TUTKUNU ELİF DÜRÜST'DE Cİ BLOOM'DAYDI...
ŞİRİN YALÇIN
ASUMAN ŞENER
ÖZNUR YAKIN
ZEYNEP GERMEN
SERRA TOKAR
İstanbul sanatla doldu...
Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
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