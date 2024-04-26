İstanbul sanatla doldu...

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Giriş: 26 Nisan 2024 Cuma

CENGİZ YATAĞAN VE RALF TEZMAN SANAT ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU.

NEZİH BARUT OĞLU İBRAHİM BARUT İLE BİRLİKTE CI BLOOM'DA SANAT TURU ATTI

RONİT GÜLCAN SANAT ESERLERİNİ İNCELEDİ

SANAT TUTKUNU ELİF DÜRÜST'DE Cİ BLOOM'DAYDI...

ŞİRİN YALÇIN

ASUMAN ŞENER

ÖZNUR YAKIN

ZEYNEP GERMEN

SERRA TOKAR

İstanbul sanatla doldu...

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

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