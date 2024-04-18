Özel mücevherler fuarda tanıtıldı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

Giriş: 18 Nisan 2024 Perşembe

MÜCEVHER İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI BURAK YAKIN VE EŞİ ÖZNUR YAKIN

CİHAN VE ATASAY KAMER FUARDA MÜCEVHER TUTKUNU MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADILAR

EMİL GÜZELİŞ

BURAK YAKIN FUARDA AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.

GENEL

GENEL

GENEL

Özel mücevherler fuarda tanıtıldı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

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Özel mücevherler fuarda tanıtıldı

Bu yıl 55’incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

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