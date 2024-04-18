Bu yıl 55'incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.
Giriş: 18 Nisan 2024 Perşembe
MÜCEVHER İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI BURAK YAKIN VE EŞİ ÖZNUR YAKIN
CİHAN VE ATASAY KAMER FUARDA MÜCEVHER TUTKUNU MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADILAR
EMİL GÜZELİŞ
BURAK YAKIN FUARDA AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.
GENEL
GENEL
GENEL
Özel mücevherler fuarda tanıtıldı
Bu yıl 55'incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.
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