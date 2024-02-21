İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2023 yılı sahibi Regaip Minareci oldu.
Giriş: 21 Şubat 2024 Çarşamba
DOĞAN HIZLAN, REGAİP MİNARECİ VE BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI, TALAT SAİT HALMAN ÇEVİRİ ÖDÜLLERİ'NDE KONUŞMA YAPTI.
REGAİP MİNARECİ
DOĞAN HIZLAN
GENEL
Minareci'ye, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü!
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2023 yılı sahibi Regaip Minareci oldu.
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