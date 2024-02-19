Antebi'nin Etiler eğlencesi...

Etiler'de arkadaşlarıyla eğlenen İzzet Antebi mekandan ayrılırken kazanın kıyısından döndü. Antebi aracıyla başka bir otomobille çarpışmasına ramak kala objektiflere yansıdı.

Giriş: 19 Şubat 2024 Pazartesi

İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ ARKADAŞLARIYLA ETİLER'DE EĞLENDİ.

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

GENEL

Antebi'nin Etiler eğlencesi...

Etiler'de arkadaşlarıyla eğlenen İzzet Antebi mekandan ayrılırken kazanın kıyısından döndü. Antebi aracıyla başka bir otomobille çarpışmasına ramak kala objektiflere yansıdı.

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Antebi'nin Etiler eğlencesi...

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