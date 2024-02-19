Etiler'de arkadaşlarıyla eğlenen İzzet Antebi mekandan ayrılırken kazanın kıyısından döndü. Antebi aracıyla başka bir otomobille çarpışmasına ramak kala objektiflere yansıdı.
Giriş: 19 Şubat 2024 Pazartesi
İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ ARKADAŞLARIYLA ETİLER'DE EĞLENDİ.
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
GENEL
Antebi'nin Etiler eğlencesi...
Etiler'de arkadaşlarıyla eğlenen İzzet Antebi mekandan ayrılırken kazanın kıyısından döndü. Antebi aracıyla başka bir otomobille çarpışmasına ramak kala objektiflere yansıdı.
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