Zaferin Rengi'ne özel gala...

Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz'un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Giriş: 16 Şubat 2024 Cuma

ALİ KOÇ'UN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTIĞI ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN GALASINA AİLESİNDEN; EŞİ NEVBAHAR KOÇ, ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ, ÇOCUKLARI SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ, AHU TUĞBAY, AFET KARACAN İLE BİRLİKTE KATILDI.

ALİ KOÇ VE EŞİ NEVBAHAR KOÇ BİRLİKTE FİLMİN İZLENECEĞİ SALONA GELDİ.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU FİLMİN YAPIMCISI VE YÖNETMENİ ABDULLAH OĞUZ İLE BİRLİKTE FİLMİ İZLEDİLER.

İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK, ESRA TÜMEN VE OĞULLARI ASLAN ESER VE ALİ RAİF DİNÇKÖK İLE BİRLİKTE FİLMİ İZLEDİ.

RONİT GÜLCAN GALADA ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

SİMLA VE HÜSAMETTİN BEYAZIT ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILDILAR.

EROL VE TİLDA TEZMAN ÖZEL GALAYA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

NİLÜFER DİNÇKÖK, DALİA GARİH

SİNAN-MELDA KOSİF

GÜLİN-AKIN ÖNGÖR

YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ

ZAFER-ESRA CİVELEK

SERRA TOKAR

CENK ÖZTANIK

KAYA ERSU, EBRU MENGENECİOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Zaferin Rengi'ne özel gala...

Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz'un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

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