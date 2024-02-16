Zaferin Rengi'ne özel gala...

ALİ KOÇ'UN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTIĞI ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN GALASINA AİLESİNDEN; EŞİ NEVBAHAR KOÇ, ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ, ÇOCUKLARI SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ, AHU TUĞBAY, AFET KARACAN İLE BİRLİKTE KATILDI.
ALİ KOÇ'UN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTIĞI ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN GALASINA AİLESİNDEN; EŞİ NEVBAHAR KOÇ, ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ, ÇOCUKLARI SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ, AHU TUĞBAY, AFET KARACAN İLE BİRLİKTE KATILDI.
ALİ KOÇ VE EŞİ NEVBAHAR KOÇ BİRLİKTE FİLMİN İZLENECEĞİ SALONA GELDİ.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU FİLMİN YAPIMCISI VE YÖNETMENİ ABDULLAH OĞUZ İLE BİRLİKTE FİLMİ İZLEDİLER.
İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK, ESRA TÜMEN VE OĞULLARI ASLAN ESER VE ALİ RAİF DİNÇKÖK İLE BİRLİKTE FİLMİ İZLEDİ.
RONİT GÜLCAN GALADA ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ
SİMLA VE HÜSAMETTİN BEYAZIT ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILDILAR.
EROL VE TİLDA TEZMAN ÖZEL GALAYA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
NİLÜFER DİNÇKÖK, DALİA GARİH
SİNAN-MELDA KOSİF
GÜLİN-AKIN ÖNGÖR
YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ
ZAFER-ESRA CİVELEK
SERRA TOKAR
CENK ÖZTANIK
KAYA ERSU, EBRU MENGENECİOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
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