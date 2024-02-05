5 yıllık davada kazanan belli oldu!

2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Güney Fransa'daki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu.

Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

GENEL

5 yıllık davada kazanan belli oldu!

2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Güney Fransa'daki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu.

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5 yıllık davada kazanan belli oldu!

2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Güney Fransa'daki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu.

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