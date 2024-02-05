2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Güney Fransa'daki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu.
Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
GENEL
5 yıllık davada kazanan belli oldu!
2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Güney Fransa'daki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu.
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