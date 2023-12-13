Çin temalı davet

Begüm Kıroğlu, Çin Yeni Yılı'na Atıfta Bulunarak, Chinese New Year: Dragon'u tanıttığı bir davet gerçekleştirdi.

Giriş: 13 Aralık 2023 Çarşamba

TASARIMCI BEGÜM KIROĞLU YENİ TASARIMLARINI ÇİN TEMALI DAVETLE TANITTI

BETTINA MACHLER KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU.

MELİSA TAPAN YEŞİL ELBİSESİYLE SIRADIŞI TARZINI ORTAYA KOYMUŞTU.

ASLI PAMİR DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

SERRA TÜRKER

LARA TÜRKER

Çin temalı davet

Begüm Kıroğlu, Çin Yeni Yılı'na Atıfta Bulunarak, Chinese New Year: Dragon'u tanıttığı bir davet gerçekleştirdi.

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