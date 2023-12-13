MELİSA TAPAN YEŞİL ELBİSESİYLE SIRADIŞI TARZINI ORTAYA KOYMUŞTU.
ASLI PAMİR DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
SERRA TÜRKER
LARA TÜRKER
Çin temalı davet
Begüm Kıroğlu, Çin Yeni Yılı'na Atıfta Bulunarak, Chinese New Year: Dragon'u tanıttığı bir davet gerçekleştirdi.
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