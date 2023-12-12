Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte Almanya'da tatil yaptı
Giriş: 12 Aralık 2023 Salı
HEDİYE GÜRAL GÜR VE SEMA GÜRAL SÜRMELİ AİLELERİYLE BİRLİKTE ALMANYA'YI DOLAŞTI.
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Gürallar'ın Almanya gezisi
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte Almanya'da tatil yaptı
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