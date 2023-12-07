Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles'ta yaşarken sosyal hayatı olmadığını dile getirerek Kamboçya'daki evinde daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu söyledi.
Giriş: 07 Aralık 2023 Perşembe
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
Jolie, Kamboçya'da yaşamak istiyor
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles'ta yaşarken sosyal hayatı olmadığını dile getirerek Kamboçya'daki evinde daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu söyledi.
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