Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.
Giriş: 29 Kasım 2023 Çarşamba
PROF. DR. AYŞE ZARAKOL, KOÇ ÜNİVERSİTESİ RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜLÜNÜ RAHMİ KOÇ'UN ELİNDEN ALDI.
PROF. DR. AYŞE ZARAKOL VE RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ VE ZEYNEP KARAHAN USLU'DA RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜL GECESİNDE YER ALDILAR.
ZEYNEP KARAHAN USLU ÖZEL GECEDE SEMAHAT ARSEL İLE BİR ARAYA GELDİ.
RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ PROF. DR. AYŞE ZARAKOL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. METİN SİTTİ GECEDE KONUŞMA YAPTI.
RAHMİ M. KOÇ
RAHMİ M. KOÇ
RAHMİ M. KOÇ
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.
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