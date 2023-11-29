Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

Giriş: 29 Kasım 2023 Çarşamba

PROF. DR. AYŞE ZARAKOL, KOÇ ÜNİVERSİTESİ RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜLÜNÜ RAHMİ KOÇ'UN ELİNDEN ALDI.

PROF. DR. AYŞE ZARAKOL VE RAHMİ KOÇ

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ VE ZEYNEP KARAHAN USLU'DA RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜL GECESİNDE YER ALDILAR.

ZEYNEP KARAHAN USLU ÖZEL GECEDE SEMAHAT ARSEL İLE BİR ARAYA GELDİ.

RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ PROF. DR. AYŞE ZARAKOL

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. METİN SİTTİ GECEDE KONUŞMA YAPTI.

RAHMİ M. KOÇ

RAHMİ M. KOÇ

RAHMİ M. KOÇ

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

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