İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, hasat sonu şenliğini kutlamak üzere bir araya geldi
Giriş: 21 Kasım 2023 Salı
HÜLYA KALYONCU
SARUHAN TAN, GAMZE CİZRELİ
OKAN TAPAN, HASAT SONU ŞENLİĞİNDE TADIM YAPTI
ERKAN - GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU
AYŞEGÜL-ALİ ÜNAL ÇİFTİ TADIM GECESİNE KATILDI
HEDİYE GÜRAL GÜR
BARIŞ TANSEVER
GÜLİZ ONURSAL
Hasat sonu şenliğinin VIP konukları...
İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, hasat sonu şenliğini kutlamak üzere bir araya geldi
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