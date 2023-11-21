Hasat sonu şenliğinin VIP konukları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, hasat sonu şenliğini kutlamak üzere bir araya geldi

Giriş: 21 Kasım 2023 Salı

HÜLYA KALYONCU

SARUHAN TAN, GAMZE CİZRELİ

OKAN TAPAN, HASAT SONU ŞENLİĞİNDE TADIM YAPTI

ERKAN - GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU

AYŞEGÜL-ALİ ÜNAL ÇİFTİ TADIM GECESİNE KATILDI

HEDİYE GÜRAL GÜR

BARIŞ TANSEVER

GÜLİZ ONURSAL

Hasat sonu şenliğinin VIP konukları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, hasat sonu şenliğini kutlamak üzere bir araya geldi

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Hasat sonu şenliğinin VIP konukları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, hasat sonu şenliğini kutlamak üzere bir araya geldi
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