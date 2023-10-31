Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti
Giriş: 31 Ekim 2023 Salı
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
Brad Pitt, Angelina Jolie'yi ifşa etti!
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti
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