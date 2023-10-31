Brad Pitt, Angelina Jolie'yi ifşa etti!

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti

Giriş: 31 Ekim 2023 Salı

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

Brad Pitt, Angelina Jolie'yi ifşa etti!

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti

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Brad Pitt, Angelina Jolie'yi ifşa etti!

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti
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