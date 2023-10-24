İş insanı Metin Şen ve kardeşi Suzan Şen dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
Giriş: 24 Ekim 2023 Salı
İŞ İNSANI METİN ŞEN KIZ KARDEŞİ SUZAN ŞEN VE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.
METİN ŞEN, SUZAN ŞE, NAİL YİĞİTTAŞ VE SELİM-EDA KOSİF ÇİFTİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER.
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Dostlarla akşam yemeği!
İş insanı Metin Şen ve kardeşi Suzan Şen dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
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