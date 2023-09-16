Kosifler'in Almanya turu

İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Almanya'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.

Giriş: 16 Eylül 2023 Cumartesi

İŞ İNSANI SİNAN KOSİF EŞİ MELDA KOSİF VE HİLAL KOSİF İLE BİRLİKTE ALMANYA'DA...

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kosifler'in Almanya turu

İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Almanya'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.

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Kosifler'in Almanya turu

İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Almanya'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.
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