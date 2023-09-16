İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Almanya'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.
Giriş: 16 Eylül 2023 Cumartesi
İŞ İNSANI SİNAN KOSİF EŞİ MELDA KOSİF VE HİLAL KOSİF İLE BİRLİKTE ALMANYA'DA...
SİNAN-MELDA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosifler'in Almanya turu
İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif Almanya'daki keyifli tatillerine devam ediyorlar.
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