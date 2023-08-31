Kızlarıyla poz verdi

Derin Mermerci, ikiz kızlarıyla poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 31 Ağustos 2023 Perşembe

DERİN MERMERCİ KIZLARI LAL VE MİLA POZ VERDİ.

İŞ İNSANI CEM AYDIN İLE EVLİLİĞİNDEN OLAN İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA ANNELERİ DERİN MERMERCİ'YE BENZERLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYORLAR.

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Kızlarıyla poz verdi

Derin Mermerci, ikiz kızlarıyla poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kızlarıyla poz verdi

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