İş insanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy İtalya'daki eğlenceli tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma
SUZAN TOPLUSOY İTALYA'DA TATİL YAPIYOR.
CAPRİ VE AMALFİ'Yİ DOLAŞAN SUZAN TOPLUSOY TATİLDEN KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
TURGUT-SUZAN TOPLUSOY
TURGUT-SUZAN TOPLUSOY
Capri ve Amalfi kıyılarında tatil
İş insanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy İtalya'daki eğlenceli tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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