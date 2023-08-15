Ailece yazı Kaplankaya'daki yazlıklarında geçiren Yasemin Özilhan kızlarıyla tekne keyfi yaptığı anları paylaştı.
Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı
YASEMİN ÖZİLHAN KIZIYLA TEKNEDE POZ VERDİ.
AİLECE KAPLANKAYA'DAKİ YAZLIKLARINDA OLAN YASEMİN ÖZİLHAN KEYİFLİ ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
STİLİYLE KADINLARA İLHAM OLAN YASEMİN ÖZİLHAN PAYLAŞIMLARIYLA HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhanlar'ın tekne keyfi
Ailece yazı Kaplankaya'daki yazlıklarında geçiren Yasemin Özilhan kızlarıyla tekne keyfi yaptığı anları paylaştı.
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