Özilhanlar'ın tekne keyfi

Ailece yazı Kaplankaya'daki yazlıklarında geçiren Yasemin Özilhan kızlarıyla tekne keyfi yaptığı anları paylaştı.

Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı

YASEMİN ÖZİLHAN KIZIYLA TEKNEDE POZ VERDİ.

AİLECE KAPLANKAYA'DAKİ YAZLIKLARINDA OLAN YASEMİN ÖZİLHAN KEYİFLİ ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

STİLİYLE KADINLARA İLHAM OLAN YASEMİN ÖZİLHAN PAYLAŞIMLARIYLA HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhanlar'ın tekne keyfi

Ailece yazı Kaplankaya'daki yazlıklarında geçiren Yasemin Özilhan kızlarıyla tekne keyfi yaptığı anları paylaştı.

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Özilhanlar'ın tekne keyfi

Ailece yazı Kaplankaya'daki yazlıklarında geçiren Yasemin Özilhan kızlarıyla tekne keyfi yaptığı anları paylaştı.
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