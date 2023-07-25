İş dünyasının ünlü simalarından, Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Levent Kızıl Bodrum'da bir araya geldi.
Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ VE İŞ İNSANI LEVET KIZIL BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER
LEVET KIZIL SEZONU BODRUM'DA AÇTI
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Koç ve Kızıl Bodrum'da buluştu
İş dünyasının ünlü simalarından, Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Levent Kızıl Bodrum'da bir araya geldi.
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