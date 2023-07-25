Koç ve Kızıl Bodrum'da buluştu

İş dünyasının ünlü simalarından, Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Levent Kızıl Bodrum'da bir araya geldi.

Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ VE İŞ İNSANI LEVET KIZIL BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER

LEVET KIZIL SEZONU BODRUM'DA AÇTI

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Koç ve Kızıl Bodrum'da buluştu

İş dünyasının ünlü simalarından, Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Levent Kızıl Bodrum'da bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Oya Eczacıbaşı

Şık tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor...

Melisa Von Faber Castell
Aşıklar Çeşme'de...

Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgisi Selin Yağcıoğlu Çeşme'de romantik tatillerine devam ediyor.
Pilevneli'den ‘Ping Pong’ sergisi...

Ünlü Sanatçılar Lottermann ve Fuentes, ‘Ping Pong’ adlı sergiyle sanatseverleri Pilevneli Yalıkavak’da buluşturdu.
Koç ve Kızıl Bodrum'da buluştu

İş dünyasının ünlü simalarından, Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Levent Kızıl Bodrum'da bir araya geldi.
Çapalar'ın Yunanistan gezisi

Şebnem-Celal Çapa çifti kızlarıylarıyla birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.
Tatilcileri buluşturan lansman...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.