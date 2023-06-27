Sabancı 'Milano'da eğlendi

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Pınar Sabancı, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Milano'da eğlendi.

Giriş: 27 Haziran 2023 Salı

PINAR SABANCI MİLANO'DA ÜNLÜ MÜZİK GRUBU COLDPLAY'İ DİNLEMEYE GİTTİ.

KONSERDE KEYİFLİ ANLAR YAŞAYAN PINAR SABANCI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

PINAR SABANCI

İŞ İNSANI İLHAN SABANCI İLE EVLİ OLAN PINAR SABANCI'NIN  İKİ ÇOCUKLARI VAR.

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Sabancı 'Milano'da eğlendi

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Pınar Sabancı, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Milano'da eğlendi.

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