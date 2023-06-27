Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Pınar Sabancı, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Milano'da eğlendi.
Giriş: 27 Haziran 2023 Salı
PINAR SABANCI MİLANO'DA ÜNLÜ MÜZİK GRUBU COLDPLAY'İ DİNLEMEYE GİTTİ.
KONSERDE KEYİFLİ ANLAR YAŞAYAN PINAR SABANCI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
PINAR SABANCI
İŞ İNSANI İLHAN SABANCI İLE EVLİ OLAN PINAR SABANCI'NIN İKİ ÇOCUKLARI VAR.
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı 'Milano'da eğlendi
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Pınar Sabancı, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Milano'da eğlendi.
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