Sağlıklı yaşam sırları...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri sağlıklı olmak adına neler yapıyor? Kimi detoks uyguluyor kimi vegan besleniyor...

Giriş: 27 Mayıs 2023 Cumartesi

GLUTENSİZ BESLENEN FERYAL GÜLMAN AKŞAM 19.00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR

SEYAHATLERİ SONRASI FERYAL GÜLMAN, YEŞİL KARIŞIM DEDİĞİ BİR SIVI İLE BİR GÜNÜNÜ GEÇİRİYOR.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

 

FERYAL GÜLMAN

 

BANU ÇARMIKLI, HAFTANIN İKİ GÜNÜ MUTLAKA PİLATES YAPIYOR

DOĞRU BESLENMEYE ÖZEN GÖSTEREN BANU ÇARMIKLI, ALKOL KULLANMIYOR

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

 

BANU ÇARMIKLI

 

NAZLI ÇARMIKLI,

SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN ŞEKERDEN UZAK DURAN BERRİN ZORLU, SABAHLARI MEDİTASYON YAPIYOR.

BERRİN ZORLU, GÜN İÇİNDE BOL BOL SICAK SU TÜKETİYOR

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

SENEDE BİR KEZ MUTLAKA CHECK-UP YAPTIRAN BİLGÜN DERELİ, SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİYOR

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

 

BİLGÜN DERELİ

 

Sağlıklı yaşam sırları...

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